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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 8日 星期四 10:13 BJT

中国正式采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准

国际货币基金组织(IMF)表示，中国宣布决定采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)，这意味着中国官方统计向前迈进一大步。中国经济增长放缓之际，很多投资者对中国数据的可靠性怀有疑虑。IMF预计，中国经济今明两年将分别成长6.8%和6.3%。路透

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