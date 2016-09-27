IMF称中国经济需要加速改革 并建议逐步停止制定经济增长目标

路透上海9月27日 - 国际货币基金组织(IMF)发布2016年中国年度磋商报告称，中国在诸多领域的改革已取得进展，近期看经济发展前景良好，但中期前景日趋疲弱，需要加速改革，尤其是需要解决高企的企业债问题，以及停止信贷和投资刺激，接受经济增长放缓等；并建议中国应逐渐停止制定经济增长目标。

中国证券时报周二并援引IMF驻华代表处高级代表席瑞德称，IMF在过去就建议中国应从制定具体的经济增长目标点位过渡到制定经济增长目标区间，但最理想的状态应该是逐渐停止制定经济增长目标。

因为如果经济潜在发展增速不及目标点位，政府就有可能实施经济刺激计划；对中国来说，刺激经济就意味着投放过多的信贷和依靠投资拉动，这会进一步增加债务负担。

“世界上大部分发展中国家都只制定经济发展规划，而不是制定具体的经济发展目标。”席瑞德称。

中国今年首次将GDP(国内生产总值)增长目标设定在6.5-7%的区间。

IMF报告认为，虽然中国已在货币政策框架、财政框架、城镇化、去产能等诸多领域的改革取得显着进展，但改革进展仍然不均衡，特别是企业债高企、信贷投放持续攀升、金融体系风险增加、一些资产价格（如房价）存在过快上涨的倾向等。

席瑞德称，近几年来，中国信贷增长强劲，但数据显示，金融危机后，每单位经济增长所需的新增信贷规模是金融危机前的三倍，这说明信贷投放对促进经济增长的有效性在下降。

报告认为，由于中国在遏制信贷快速增长和国企改革等关键领域的改革进展仍存差距，即便短期经济发展前景良好，但经济的脆弱性持续上升，中长期发展前景趋弱且风险有所上升，需要加速改革，特别是在关键领域采取更有针对性、强有力的改革措施。

**建议和措施**

IMF报告在解决企业债问题、接受经济增速放缓、防范金融风险、汇率继续向有效浮动过渡、提高政府透明度等方面提出了具体的建议和措施。

具体来说，在解决企业债问题方面，报告建议，一方面，政府应该强化国企、地方政府等部门的预算硬约束；另一方面，决策层应通过筛选好企业与坏企业，来做出决策让该倒闭的企业倒闭，同时放开市场准入以吸引社会资本参与企业的破产重组，以实现损失认定和成本分担。

“与其它国家相比，中国每年破产的企业较少。实际上，中国的企业破产体系是较为完善的，只是这几年来一直没有被有效利用。”席瑞德称。

在接受经济增速放缓方面，除了应逐渐停止制定经济增长目标外，还应放缓信贷增速；在财政方面，应减少宽口径（包括财政预算外活动）的赤字，从预算外投资向预算内的投资过渡，引入大额碳排放税、煤炭税等。

为防范金融风险，报告认为，银行应该积极地认定损失并补充资本；在房地产领域，应限制一线城市的房地产需求，并限制其它城市的房地产供给；对金融监管来说，应对影子银行产品实施全面且更为严格的监管，并增加监管的有效性。

在人民币汇率机制改革方面，席瑞德认为，中国已在这方面取得显着进展但仍需持续推进改革，理想情况则是在2018年实现人民币汇率的有效浮动，以实现以市场供求关系为主导的汇率浮动机制。但与此同时，要辅以短期管理以避免汇率的过度波动，进一步开放资本账户需谨慎。

“我们的建议是，汇率机制改革的方向，是更多地让市场供求关系主导汇率走势，这样，货币当局可以对货币政策有更多的掌控力和独立性。”席瑞德说。（完）