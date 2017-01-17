焦点：IMF上调今年中国经济成长预估 但下调印度预估

路透北京1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将中国今年经济成长率预估上调0.3个百分点，至6.5%，因预期政策刺激将持续。

与此同时，该组织将印度经济成长率预估下调0.4个百分点，至7.2%，因近期印度政府决定废弃大额钞票，令该国消费受创。

2016年前三个月中国经济成长6.7%，与该国6.5至7%的成长目标相符，但由于中国经济成长越发依赖政府支出，国有银行创纪录的贷款，以及过热的地产市场，因此风险在加剧。

IMF警告称，中国经济面临大幅放缓或破坏性调整的风险，因政府在应对企业债务方面反应迟缓，而且资本外流亦可能加剧压力。

中国企业债不断攀升，与国内生产总值(GDP)之比已升至169%，数家国际机构多次敦促中国政府立即行动解决问题，以避免爆发金融危机。

中国领导层表示中国将今年将致力于解决金融风险，中国国家发展与改革委员会负责人称，中国将把企业债控制在当前水平。

但中国去年发放信贷17.8万亿元人民币(2.58万亿美元)，创下纪录高位，令分析师们怀疑决策者能否让经济与数年来的举债推动的增长割裂开来，并实现官方经济成长目标。

IMF预计今年中国经济成长率为6.5%，大致符合分析师和决策内部人士的看法，他们曾称，2017年中国经济成长目标约为6.5%。

IMF将中国2016年经济成长预估从6.6%上调至6.7%，但仍预期2018年经济成长率将放缓至6.0%。

IMF维持对今明两年全球经济增长率料分别增长3.4%和3.6%的预测不变，2016年全年料增长3.1%。

IMF指出，中国是推动今年全球经济加速复苏的关键因素，但中国经济放缓也是全球增长面临的主要下档风险之一。

创下全球最快经济增速的印度正在经历11月政府意外废除大额纸钞对消费带来的冲击。

由于依赖现金的印度经济面对的这股冲击，IMF将印度2016-17财年的经济增长率预估下调整整1个百分点至6.6%。该财年结束日期是3月31日。

IMF将印度2017-18财年的经济增长率预估从7.6%调降至7.2%。(完)