IMF再度调降中国经济增长率预估

路透北京5月29日 - 种种迹象显示中国最高领导层对经济放缓的容忍度日益提升。不过国际货币基金组织(IMF)周三在再度调降中国今年增长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。

IMF第一副总裁利普顿是在北京举行的一场新闻发布会上做出上述表示。他还指出，限制社会融资增速应是中国的当务之急。

中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年增长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。迄今为止出炉的4月宏观数据和5月制造业PMI等先行指标，暗示二季度经济表现恐更加逊色，都让金融市场的疑虑升温。

IMF在4月中旬时曾将2013年中国经济增速预估下调至8.0%，预计2014年经济增长8.2%；对今明两年全球经济增长率的预估也下调至3.3%和4%，此前预测分别为3.5%和4.1%。

据中国人民银行初步统计，中国4月社会融资规模为1.75万亿元人民币，同比多增7,833亿元；1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。(完)

(发稿 许贵卿；编译 乔艳红；; 审校 林高丽)

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