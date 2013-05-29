IMF再度调降中国经济增长率预估

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京5月29日 - 种种迹象显示中国最高领导层对经济放缓的容忍度日益提升。不过国际货币基金组织(IMF)周三在再度调降中国今年增长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。
IMF第一副总裁利普顿是在北京举行的一场新闻发布会上做出上述表示。他还指出，限制社会融资增速应是中国的当务之急。
中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年增长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。迄今为止出炉的4月宏观数据和5月制造业PMI等先行指标，暗示二季度经济表现恐更加逊色，都让金融市场的疑虑升温。
IMF在4月中旬时曾将2013年中国经济增速预估下调至8.0%，预计2014年经济增长8.2%；对今明两年全球经济增长率的预估也下调至3.3%和4%，此前预测分别为3.5%和4.1%。
据中国人民银行初步统计，中国4月社会融资规模为1.75万亿元人民币，同比多增7,833亿元；1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。(完)
(发稿 许贵卿；编译 乔艳红；; 审校 林高丽)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。