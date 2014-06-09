（更正）IMF建议中国明年采行7%的成长目标 敦促继续实行改革(6月5日)

(更正：因英文原文有误，将标题、第一段和倒数第二段中“下调对中国2015年经济增长预估”的语意更正为“建议中国明年经济成长目标定为7%”)

路透北京6月5日 - 国际货币基金组织(IMF)建议中国将2015年经济成长目标定在约7%，并敦促中国当局避免进一步刺激措施，专注于减少金融风险。

IMF表达了对中国经济体质的信心，同时表示北京必须践行其纠正失衡的改革承诺，包括有关“温和低估”的人民币汇率的措施。

特别地，IMF表示中国采取下一步骤以实行利率市场化的时机成熟，挑战了一些中国高层对于中国尚未做好利率市场化准备的观点。

在被问及是否认为中国应采取更多措施支撑经济增长时，IMF第一副总裁利普顿称，“目前我们不建议采取刺激措施。”

“我们认为还没有足够的迹象表明应当采取这类措施。”

他指出，中国较大的风险在于，持续仰赖债务以及房地产等领域的投资来推动经济。

利普顿表示，因此，除非中国经济今年有无法达到官方成长目标7.5%的风险，否则不需要更多刺激举措。

“脆弱性已经上升到应该优先予以遏制，”他说，并指出IMF相信中国可达成2014年成长目标。

对于明年，IMF建议中国采行约7%的成长率目标。利普顿表示，若中国按照承诺实行深度金融改革，那么这个预估水平是很实际可行的。IMF之前预计中国2015年经济成长7.3%。

中国经济今年开局疲弱之后，北京当局最近几月宣布一连串微刺激举措。过去一周公布的企业调查显示，经济活动可能开始企稳，但部份领域回温并不代表强劲且普遍的经济复苏。(完)

(编译 王洋/李婷仪 审校 艾茂林/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。