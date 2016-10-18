中国信贷增长“非常快” 潜在风险日益加剧--IMF

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月18日 - 国际货币基金组织(IMF)称，按国际标准看，中国的信贷增长已经“非常快”，而且缺乏全面的策略来应对债务过剩问题，因此该国发生银行业危机或/和经济成长大幅放缓的风险日益升温。
IMF在一份工作文件中表示，中国政府应该在问题演变成系统化之前，迅速采取行动，而且债权人和债务人的问题需要同时解决。
该文件之前，今年IMF已对中国经济发出数次警告。
IMF预期中国经济2016增长6.6%，但表示预计到2021年增幅将逐渐放缓至5.8%左右。
中国企业负债18万亿美元，约相当于GDP的169%。
据标普估算，中国银行业最多可能需要1.7万亿美元资本，以应对坏账激增的风险。
IMF在10月14日的报告中称，“只是通过将坏账移出资产负债表、对银行进行资本重组来整顿银行业，或让企业破产而不对银行进行资本重组，都不会使经济活动恢复活力。”
报告称，截止目前，中国当局未能实施一套全面策略，因为中国的方法主要在解决“产能过剩问题，而对金融业产生的影响讨论的较少。”
中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元 的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。 (完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/张荻)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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