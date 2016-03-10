IMF官员称下月恐将下修全球成长预估 中国不会硬着陆

路透孟买3月10日 - 国际货币基金组织(IMF)金融顾问比尼亚尔斯(Jose Vinals)称，该组织可能在未来数周内进一步调降全球成长预估，称决策官员们必须提出全面性措施来强化各国经济。

IMF于1月预估2016年全球经济成长率为3.4%，2017年为成长3.6%，均较10月时预估下修0.2个百分点。

比尼亚尔斯在参加一场由印度央行举办的活动中表示，“下个月召开春季会议时很有可能近一步下修我们的预估。”

他的评论与IMF总裁拉加德上月提出的警告相呼应，拉加德当时表示除非决策官员们采取集体行动，否则全球经济恐将脱离正轨。

“就全球增长而言，不采取措施的代价将是高昂的，”比尼亚尔斯称，“我认为，政策制定者需要紧急采取更全面、更具体的政策措施，以提振增长并控制金融脆弱性。”

比尼亚尔斯对中国经济放缓以及银行和企业面临的沉重压力表示担忧，他表示，去杠杆对全球金融稳定而言至关重要。不过他还表示，认为中国经济不会硬着陆。

比尼亚尔斯表示，印度需将清理银行资产负债表作为优先任务，同时还要解决债务问题。他还表示潜在的资本外流也是一个风险。

印度银行业的问题贷款目前达到8万亿卢比(1,191.2亿美元)，为13年高位，这限制了银行业通过放贷促进经济增长的能力。(完)