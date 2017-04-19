IMF上调今明两年中国经济增长预估 但警告信贷依赖构成风险

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
IMF上调中国2017年经济增速预估至6.6%，1月时预估为增长6.5%。
该机构还上调中国明年经济增速预估至6.2%，此前预估为6.0%。
虽然IMF上调了预估，但预期增速仍明显低于当前水平。
中国今年第一季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速超市场预期，并创一年半新高。
IMF表示，中国在降低工业生产过剩产能方面已经取得一定进展，但该国经济仍依赖政府刺激和信贷快速扩张来维持增长。
报告指出，中国的政策倾向于维持相对较高的GDP增速，但不均衡增长中期内带来不利后果。
报告称，“由此导致的持续的资源不合理分配，在中期内有可能让中国出现破坏性调整”，而持续的资本外流也可能令情况恶化。
尽管决策层誓言要控制金融风险并追求更加可持续的经济增长，但中国依然严重依赖借贷和公众支出来拉动增长。
上周的数据显示，中国一季度社会融资规模增量为6.93万亿元人民币，创纪录高位。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。