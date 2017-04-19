IMF上调今明两年中国经济增长预估 但警告信贷依赖构成风险

路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。

IMF上调中国2017年经济增速预估至6.6%，1月时预估为增长6.5%。

该机构还上调中国明年经济增速预估至6.2%，此前预估为6.0%。

虽然IMF上调了预估，但预期增速仍明显低于当前水平。

中国今年第一季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速超市场预期，并创一年半新高。

IMF表示，中国在降低工业生产过剩产能方面已经取得一定进展，但该国经济仍依赖政府刺激和信贷快速扩张来维持增长。

报告指出，中国的政策倾向于维持相对较高的GDP增速，但不均衡增长中期内带来不利后果。

报告称，“由此导致的持续的资源不合理分配，在中期内有可能让中国出现破坏性调整”，而持续的资本外流也可能令情况恶化。

尽管决策层誓言要控制金融风险并追求更加可持续的经济增长，但中国依然严重依赖借贷和公众支出来拉动增长。

上周的数据显示，中国一季度社会融资规模增量为6.93万亿元人民币，创纪录高位。(完)