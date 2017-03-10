IMF称中国新制定的2017年成长目标可以实现

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透华盛顿3月9日 - 国际货币基金组织(IMF)发言人周四称，从目前的情况看，中国新制定的6.5%的2017年成长目标是可以实现的，并表示，中国的资本外流不会对人民币汇率构成短期威胁。
IMF发言人Gerry Rice表示，从中国当前的经济增长势头来看，经济成长目标是可以实现的。中国最新的成长目标和IMF目前的预估一致。
中国周日将今年经济增长目标设定在6.5%左右，这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限。
“我们仍建议，中国应减少对高成长目标的关注，把更多的精力放在解决信贷过度增长，收紧对国有企业预算的限制，以及改善社会保障体系等问题上，”Rice说。
在被问及中国资本外流所带来的压力时Rice说，“我认为，只有当资本外流导致出现汇率无序调整时，才会令人担忧。我们认为，目前无需为此忧心忡忡。”(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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