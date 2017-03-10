IMF称中国新制定的2017年成长目标可以实现

路透华盛顿3月9日 - 国际货币基金组织(IMF)发言人周四称，从目前的情况看，中国新制定的6.5%的2017年成长目标是可以实现的，并表示，中国的资本外流不会对人民币汇率构成短期威胁。

IMF发言人Gerry Rice表示，从中国当前的经济增长势头来看，经济成长目标是可以实现的。中国最新的成长目标和IMF目前的预估一致。

中国周日将今年经济增长目标设定在6.5%左右，这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限。

“我们仍建议，中国应减少对高成长目标的关注，把更多的精力放在解决信贷过度增长，收紧对国有企业预算的限制，以及改善社会保障体系等问题上，”Rice说。

在被问及中国资本外流所带来的压力时Rice说，“我认为，只有当资本外流导致出现汇率无序调整时，才会令人担忧。我们认为，目前无需为此忧心忡忡。”(完)