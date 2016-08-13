IMF敦促中国不要紧盯GDP目标 预期中国2016年增长6.6%

路透8月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，中国决策者不应再紧盯经济增长目标，要提高刺激举措的质量。

该组织还预计，中国这个全球第二大经济体的2016年经济增幅将为6.6%，中国自己制定的增长目标为6.5-7%。

“这种制定年度经济增长目标(而不是预期)的做法，导致他们把精力放在短期的、低质量的刺激举措上，”IMF在对中国的年度评估报告中表示。

报告称，如果中国继续设置年度增长目标，就应灵活采用更宽的区间及制定可持续的增长率。比如，报告建议中国将2017年的目标设在6%左右，而与家庭收入增长等其它更具体的指标相比，GDP目标应减少决策关注度。

IMF预计GDP增速在未来几年或将渐渐放缓，2021年为5.8%左右。

报告称，利率在不必要的情况下已下调，如果像预测的那样通胀有所上涨，利率应向不太宽松的水平上涨。

报告还包括了在评估过程期间与IMF会面的中国政府官员的观点：与IMF相反，中国当局认为“从周期性角度看利率水平适当”。

中国政府并不认同IMF关于政策支持加剧脆弱性的看法，认为增加欠发达地区基础设施投资，实际上帮助提振长期增长前景。

IMF表示，如果中国能大幅提高对化石燃料和环境污染的税收，那么2030年以前可以防止近400万人早逝。对于中国的财政，IMF称很难监控中国的财政状况，因“很多支出和大多数赤字和融资发生在预算之外，几乎不透明。”

IMF预计，今明两年通胀率仍将保持在2-2.5%左右，中期内将升至约3%，因大宗商品价格上涨和薪资压力增强。

2015年和2016年年初的资本外流超过了经常帐盈余，导致中国的外汇储备明显下降，IMF将这归因于投资者对经济放缓和人民币贬值的担忧。今年资本外流金额及其相当于GDP的比例预计会类似。

报告称，需要有一个更富弹性、由市场决定的汇率，以便让市场在经济中扮演更具决定性的角色，而到2018年达成实质浮动汇率仍是一个关键目标。

IMF中国工作组负责人James Daniel表示，总体而言中国在改革方面取得了令人印象深刻、但不均衡的进展，如果仍然缺乏大力度的改革，则经济放缓的机率会越来越大。

Daniel表示，在强化公司治理、避免体质欠佳国企进一步借款、解决公司债务过高以及放开服务业方面，中国的进步较为缓慢。(完)