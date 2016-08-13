IMF敦促中国不要紧盯GDP目标 预期中国2016年增长6.6%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透8月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，中国决策者不应再紧盯经济增长目标，要提高刺激举措的质量。
该组织还预计，中国这个全球第二大经济体的2016年经济增幅将为6.6%，中国自己制定的增长目标为6.5-7%。
“这种制定年度经济增长目标(而不是预期)的做法，导致他们把精力放在短期的、低质量的刺激举措上，”IMF在对中国的年度评估报告中表示。
报告称，如果中国继续设置年度增长目标，就应灵活采用更宽的区间及制定可持续的增长率。比如，报告建议中国将2017年的目标设在6%左右，而与家庭收入增长等其它更具体的指标相比，GDP目标应减少决策关注度。
IMF预计GDP增速在未来几年或将渐渐放缓，2021年为5.8%左右。
报告称，利率在不必要的情况下已下调，如果像预测的那样通胀有所上涨，利率应向不太宽松的水平上涨。
报告还包括了在评估过程期间与IMF会面的中国政府官员的观点：与IMF相反，中国当局认为“从周期性角度看利率水平适当”。
中国政府并不认同IMF关于政策支持加剧脆弱性的看法，认为增加欠发达地区基础设施投资，实际上帮助提振长期增长前景。
IMF表示，如果中国能大幅提高对化石燃料和环境污染的税收，那么2030年以前可以防止近400万人早逝。对于中国的财政，IMF称很难监控中国的财政状况，因“很多支出和大多数赤字和融资发生在预算之外，几乎不透明。”
IMF预计，今明两年通胀率仍将保持在2-2.5%左右，中期内将升至约3%，因大宗商品价格上涨和薪资压力增强。
2015年和2016年年初的资本外流超过了经常帐盈余，导致中国的外汇储备明显下降，IMF将这归因于投资者对经济放缓和人民币贬值的担忧。今年资本外流金额及其相当于GDP的比例预计会类似。
报告称，需要有一个更富弹性、由市场决定的汇率，以便让市场在经济中扮演更具决定性的角色，而到2018年达成实质浮动汇率仍是一个关键目标。
IMF中国工作组负责人James Daniel表示，总体而言中国在改革方面取得了令人印象深刻、但不均衡的进展，如果仍然缺乏大力度的改革，则经济放缓的机率会越来越大。
Daniel表示，在强化公司治理、避免体质欠佳国企进一步借款、解决公司债务过高以及放开服务业方面，中国的进步较为缓慢。(完)
(编译 王颖/王琛/杜明霞/王洋; 审校 张明钧/高琦/张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。