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中国财经 | 2015年 9月 2日 星期三 19:12 BJT

IMF希望中国经济市场化转型有序进行

路透雅加达9月2日 - 国际货币基金组织(IMF)周三称，IMF与中国当局讨论了中国朝市场经济转型一事，并希望能有序进行。

IMF总裁拉加德告诉记者，“我们当然与中国当局讨论了经济向市场化转型的问题，还有人民币国际化的问题。”

“这个转型具有重大意义，希望能有序进行，”拉加德表示。(完)

（编译 李春喜， 审校 王洋）

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