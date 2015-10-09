专访：前IMF首席经济学家布兰查德称中国经济成长急降可能性不大

路透伦敦10月8日 - 前国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周四表示，中国经济成长急降的可能性不大，但如果真的发生，将会造成一场全球危机。布兰查德两周前才卸任。

IMF本周公布的最新预测并未调整对中国的预估。

在中国市场近来震荡后，许多人对IMF未调整预测感到意外。但布兰查德表示，其专家在夏季花了很多时间会晤中国官员和专业人士。

“基于我所见到的数据分析，我认为迄今中国经济没有大幅放缓，”他在Cass商学院接受路透专访时表示。

“我认为，中国经济成长大幅减缓的可能性很小。”

IMF本周维持对中国今明两年GDP增长率的预估，分别为6.8%和6.3%；而美国花旗银行知名分析师布堤尔(Willem Buiter)则暗示，中国可能会拖累全球经济陷入持续两年的衰退。

“你必须得想清楚，这种衰减从何而来”布兰查德表示。他说，全球其他地区不大可能突然停止从中国购买东西，而中国消费者也将继续花钱消费，而且围绕房地产过度繁荣的担忧也已经缓解。

他说，触发因素将必须是国有企业和地方政府的投资剧减，而这种情况不大可能发生。

(如果中国经济增幅腰斩至3%，)大宗商品价格将受到尤其严重的冲击。中国对全球钢铁和铜的需求大约占50%，经济急剧放缓将影响到大宗商品生产国，如俄罗斯、巴西和沙特阿拉伯。

“这很可能会带来重大的地缘政治影响，”布兰查德说。“可能会有新兴市场的企业、涉足大宗商品生产的企业，以及背负大量美元债务的企业破产。”

“所有这些都可能会催生巨大的风险溢价，并扰乱金融市场。简而言之，情况可能很糟糕。”

布兰查德说，悬吊在全球经济头上的另一个重大风险，就是美国联邦储备委员会(美联储/FED)最终是否，以及何时上调当前接近于零的利率水平。(完)