朱光耀：中美有望两年内完成投资协定谈判

路透华盛顿10月10日（记者 David Brunnstrom） - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美可能会在两年内完成投资协定谈判，但随后的批准将是一个艰难的过程。

朱光耀称，自两国7月同意加强谈判以来，谈判取得了良好进展，双方已经就协定内容的技术说明进行了12轮谈判。

朱光耀在华盛顿参加国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会间隙对记者称，如果乐观预测，双方能在接下来两年内完成谈判。

他表示，眼下开局情况非常好，但下个阶段谈判仍很艰难。

朱光耀称，协定还需要得到两国立法机构的批准，这也是非常艰难的过程。

他还称，双方同意明年初就投资禁区的敏感行业“负面名单”进行交流。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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