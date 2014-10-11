朱光耀：中美有望两年内完成投资协定谈判

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透华盛顿10月10日（记者 David Brunnstrom） - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美可能会在两年内完成投资协定谈判，但随后的批准将是一个艰难的过程。
朱光耀称，自两国7月同意加强谈判以来，谈判取得了良好进展，双方已经就协定内容的技术说明进行了12轮谈判。
朱光耀在华盛顿参加国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会间隙对记者称，如果乐观预测，双方能在接下来两年内完成谈判。
他表示，眼下开局情况非常好，但下个阶段谈判仍很艰难。
朱光耀称，协定还需要得到两国立法机构的批准，这也是非常艰难的过程。
他还称，双方同意明年初就投资禁区的敏感行业“负面名单”进行交流。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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