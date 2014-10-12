朱光耀：中美有望两年内完成投资协定谈判

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月10日（记者 David Brunnstrom） - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美可能会在两年内完成投资协定谈判，但随后的批准将是一个艰难的过程。
朱光耀称，自两国7月同意加强谈判以来，谈判取得了良好进展，双方已经就协定内容的技术说明进行了12轮谈判。
朱光耀在华盛顿参加国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会间隙对记者称，如果乐观预测，双方能在接下来两年内完成谈判。
他表示，眼下开局情况非常好，但下个阶段谈判仍很艰难。
朱光耀称，协定还需要得到两国立法机构的批准，这也是非常艰难的过程。
他还称，双方同意明年初就投资禁区的敏感行业“负面名单”进行交流。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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