IMF称可能再次上调中国2017年GDP增长预估

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透华盛顿4月21日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，2017年中国经济增速可能快于该机构的预期，此前中国公布的第一季经济表现优于预估。IMF还敦促中国政府着手应对国内根深蒂固的金融风险。
本月出炉的数据显示，中国今年首季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，超市场预期，因信贷增速创纪录、房地产投资增长且政府增加基建支出帮助刺激经济活动。
优于预期的数据促使IMF上调了中国2017年和2018年增长预估，该机构亚太局局长李昌镛周五表示，有可能再次上调中国2017年增长预期。
IMF周二将中国2017年增长预估从6.5%上调至6.6%。
“我们目前的估测值面临上档风险，”李昌镛在一次简报会上对记者表示。
但IMF同时称，预计中国经济某些部门今年下半年将降温，包括房地产市场和影子银行业。
IMF指出，一直在劝告中国其金融趋势“危险和不可持续”。
IMF亚太部门副主任Markus Rodlauer表示，这包括政府角色“过度”，很多领域存在大量资源误算，国企缺乏预算限制和财务纪律。
“没人能预计这些问题何时以何种形式爆发，”Rodlauer表示，他并称IMF对中国能解决自身问题抱有希望。
根据瑞银的估计，2016年底中国债务与GDP之比从前一年的254%升至277%，新增债务用于偿债。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张荻/王丽鑫)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。