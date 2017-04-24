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中国财经 | 2017年 4月 24日 星期一 08:21 BJT

IMF称可能再次上调中国2017年GDP增长预估

路透华盛顿4月21日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，2017年中国经济增速可能快于该机构的预期，此前中国公布的第一季经济表现优于预估。IMF还敦促中国政府着手应对国内根深蒂固的金融风险。

本月出炉的数据显示，中国今年首季国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，超市场预期，因信贷增速创纪录、房地产投资增长且政府增加基建支出帮助刺激经济活动。

优于预期的数据促使IMF上调了中国2017年和2018年增长预估，该机构亚太局局长李昌镛周五表示，有可能再次上调中国2017年增长预期。

IMF周二将中国2017年增长预估从6.5%上调至6.6%。

“我们目前的估测值面临上档风险，”李昌镛在一次简报会上对记者表示。

但IMF同时称，预计中国经济某些部门今年下半年将降温，包括房地产市场和影子银行业。

IMF指出，一直在劝告中国其金融趋势“危险和不可持续”。

IMF亚太部门副主任Markus Rodlauer表示，这包括政府角色“过度”，很多领域存在大量资源误算，国企缺乏预算限制和财务纪律。

“没人能预计这些问题何时以何种形式爆发，”Rodlauer表示，他并称IMF对中国能解决自身问题抱有希望。

根据瑞银的估计，2016年底中国债务与GDP之比从前一年的254%升至277%，新增债务用于偿债。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张荻/王丽鑫)

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