IMF官员称中国2015年经济增速将超预估 中期前景更加不确定

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿10月28日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周三称，中国今年的经济增速可能接近7%，超过该组织之前的预估，但中期增长前景更加不确定。
IMF亚太区主管李昌镛称，中国对本地区其他经济体的潜在外溢影响大于预期。
他称，中国7-9月份的增长率达到6.9%，表明中国2015年增长率可能超过IMF预估的6.8%。
“实际上，从目前的状况来看，2015全年经济增长率可能接近7%，高于我们之前预估的6.8%，”他在参加卡耐基国际和平基金会的一项活动中说。
李昌镛称，IMF不认为中国经济会硬着陆，更加关注增长放缓对本地区其他经济体带来的潜在影响，部分原因是由于贸易联系更加紧密。
IMF的内部计算得出，中国经济增长率下滑一个百分点，亚洲整体经济增长就会减少超过0.3%。
(编译 刘静；审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。