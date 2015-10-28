IMF官员称中国2015年经济增速将超预估 中期前景更加不确定

路透华盛顿10月28日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周三称，中国今年的经济增速可能接近7%，超过该组织之前的预估，但中期增长前景更加不确定。

IMF亚太区主管李昌镛称，中国对本地区其他经济体的潜在外溢影响大于预期。

他称，中国7-9月份的增长率达到6.9%，表明中国2015年增长率可能超过IMF预估的6.8%。

“实际上，从目前的状况来看，2015全年经济增长率可能接近7%，高于我们之前预估的6.8%，”他在参加卡耐基国际和平基金会的一项活动中说。

李昌镛称，IMF不认为中国经济会硬着陆，更加关注增长放缓对本地区其他经济体带来的潜在影响，部分原因是由于贸易联系更加紧密。

IMF的内部计算得出，中国经济增长率下滑一个百分点，亚洲整体经济增长就会减少超过0.3%。