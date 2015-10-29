IMF官员称中国2015年经济增速将超预估 中期前景更加不确定

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透华盛顿10月28日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周三称，中国今年的经济增速可能接近7%，超过该组织之前的预估，但中期增长前景更加不确定。
IMF亚太区主管李昌镛称，中国对本地区其他经济体的潜在外溢影响大于预期。
他称，中国7-9月份的增长率达到6.9%，表明中国2015年增长率可能超过IMF预估的6.8%。
“实际上，从目前的状况来看，2015全年经济增长率可能接近7%，高于我们之前预估的6.8%，”他在参加卡耐基国际和平基金会的一项活动中说。
李昌镛称，IMF不认为中国经济会硬着陆，更加关注增长放缓对本地区其他经济体带来的潜在影响，部分原因是由于贸易联系更加紧密。
IMF的内部计算得出，中国经济增长率下滑一个百分点，亚洲整体经济增长就会减少超过0.3%。
(编译 刘静；审校 母红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。