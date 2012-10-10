中国央行副行长和财政部副部长将率团参加IMF东京年会

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京10月9日电---新华社周二报导称,中国央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行在东京举行的理事会年会.
这暗示央行行长周小川和财政部部长谢旭人将不出席此次年会.稍早路透就此向中国央行和财政部寻求证实,两个机构均不愿置评.
按照中国的惯例,通常由央行行长和财政部部长率团参会,如果两者确实不出席会议,或为最新讯号,显示中日两国的领土纠纷正在影响这两个亚洲最大经济体之间的关系.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。