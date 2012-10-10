中国央行副行长和财政部副部长将率团参加IMF东京年会

路透北京10月9日电---新华社周二报导称,中国央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行在东京举行的理事会年会.

这暗示央行行长周小川和财政部部长谢旭人将不出席此次年会.稍早路透就此向中国央行和财政部寻求证实,两个机构均不愿置评.

按照中国的惯例,通常由央行行长和财政部部长率团参会,如果两者确实不出席会议,或为最新讯号,显示中日两国的领土纠纷正在影响这两个亚洲最大经济体之间的关系.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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