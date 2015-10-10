全球财金领导人对中国经济仍持乐观看法

全球财金领导人认为中国能够抵御经济增长放缓影响，尽管面临国内债务高企问题，仍能实现经济增长模式从出口导向型向消费推动型的成功转变。中国央行副行长易纲在利马召开的IMF会议上也极力安抚各国财金官员，称最近人民币贬值是一次性的，中国经济仍保持稳定。路透