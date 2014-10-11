专访：中国不需要出台房地产和其他经济领域的重大刺激政策

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月10日（记者 David Brunnstrom） - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中国正在密切关注国内房地产市场，但是没必要针对该行业或其他经济领域出台任何重大刺激政策。

他在华盛顿召开的世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议间隙对记者表示，中国政府认为包括房地产市场在内的当前经济状况“仍然稳定”。

朱光耀称，尽管中国楼市价格出现一定的下滑，这并不被视为问题的表现，因此之前的房价过高，应该允许市场力量发挥作用。

他表示，政府过去曾努力控制房地产市场，“但并不是很奏效”。

“我们密切关注，但是要让市场来发挥作用。我们有足够多的宏观经济管理工具，但是目前在采取任何重大刺激计划方面仍非常谨慎，”朱光耀说道。

“这不仅是指房地产市场，而是整体经济，不需要重大刺激计划，我们必须让市场来发挥作用。”

当被问及对中资银行可能易受房地产市场下滑冲击问题是否感到忧虑时，朱光耀表示，对银行领域有“认真的监控”，银行方面也有“大规模资本缓冲”。他并表示，银行业不良贷款率仅为1%左右。

朱光耀称，房地产税是中国政府税制改革的一部分，之前已经在上海和重庆进行试点，全国人大和财政部正在共同推进房地产税改革。

但是，他指出，这还需要召开公众听证会，面向全国的房地产税与初步试点方案很可能有所不同。他没有就此作详细说明。（完）