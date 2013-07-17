IMF报告指出中国需采取果断的改革措施来维系经济成长

路透北京7月17日 - 国际货币基金组织(IMF)在最新公布的报告中称，中国需要新一轮的果断改革措施，才能维持成功的经济成长，因在国内问题加剧之际，中国的安全界限缩窄。

IMF在报告中称，投资、信贷和财政刺激一直支撑中国经济成长，但这样的经济成长模式不能持续。

报告指出，“为确保更为平衡和可持续的经济成长，需要实施一系列改革措施来控制风险，同时使得经济向更依赖消费，更兼容以及更环保的发展道路转型。”

“虽然中国仍拥有抵挡冲击的厚实缓冲，但安全性正在降低。”

IMF未调整对中国2013年经济将增长7.75%的最新预估，但指出此预估存在下档风险。该预估高于中国政府所定的7.5%目标，亦高于多数民间分析师介于7-7.5%的预估。

中国新一届领导人已多次指出，他们准备容许经济放慢成长步伐以落实改革，并允许放松管制以使经济摆脱对出口和投资的依赖，同时鼓励更多消费。

这样的决心已经受到考验，中国4-6月当季经济增速降至7.5%，为过去10个季度以来第九个季度增速放缓；同时6月出口也在17个月来首次下滑。

分析师认为，只要经济成长降至7%或以下水平，政府就可能介入，但不清楚政府的底限在哪。

IMF表示，短期来看，优先要务是遏制整体信贷增长，防止金融行业风险进一步积聚。

IMF提及了中国影子银行体系的增长。在这个体系下，拿不到银行贷款的企业可通过非常规渠道取得信贷，但该体系可能造成隐性坏账积聚，从而威胁到金融稳定。

如果资产质量恶化，银行业将来可能不堪一击。近年来地方政府债务规模膨胀，是另一个令人担忧的问题。

IMF表示，也应包括加速金融部门改革，整顿地方政府财政、减少干预让汇率更加市场化、开放更多市场开展竞争，并开放资本账户。

报告表示，“随着成功过渡，未来几年中国经济将以健康的步伐成长。”

“经济活动可能有所放缓，为了在中长期内得到更高回报，值得这么做。这种成长轨道也将利好全球经济。”(完)