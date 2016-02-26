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中国财经 | 2016年 2月 26日 星期五 10:01 BJT

IMF总裁拉加德称中国面临沉重的结构改革任务

路透上海2月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，中国面临沉重的结构改革任务。

拉加德称全球经济体需要加速进行全面结构性改革。

拉加德在上海20国集团(G20)财长和央行官员会议开幕式上做出上述讲话。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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