IMF称人民币汇率弹性增强有助中国经济调整

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织（IMF）周二称，中国政府采取进一步措施增强人民币汇率弹性，将有助於中国经济调整，推动国内消费。
IMF研究部门资深顾问Jorg Decressin称：“增强人民币汇率弹性，将有助於中国应对一大关键挑战，即调整国内经济，由出口投资驱动转变为消费驱动。”
他对记者表示，中国上周六宣布扩大人民币兑美元波动区间，尚不完全清楚人民币与经济基本面的关系有多大。
“我们正在调整评估可持续性经常项目和均衡汇率的方法，我们需要参考其他经济体作出结论。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。