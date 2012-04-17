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中国财经 | 2012年 4月 18日 星期三 07:57 BJT

IMF称人民币汇率弹性增强有助中国经济调整

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织（IMF）周二称，中国政府采取进一步措施增强人民币汇率弹性，将有助於中国经济调整，推动国内消费。

IMF研究部门资深顾问Jorg Decressin称：“增强人民币汇率弹性，将有助於中国应对一大关键挑战，即调整国内经济，由出口投资驱动转变为消费驱动。”

他对记者表示，中国上周六宣布扩大人民币兑美元波动区间，尚不完全清楚人民币与经济基本面的关系有多大。

“我们正在调整评估可持续性经常项目和均衡汇率的方法，我们需要参考其他经济体作出结论。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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