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中国财经 | 2016年 10月 1日 星期六 09:58 BJT

人民币正式加入特别提款权货币篮子 IMF设定篮子货币数量

路透华盛顿9月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周五宣布，纳入人民币的特别提款权(SDR)新货币篮子于10月1日正式生效，并确定新的篮子货币相对数量。

IMF称，新的SDR货币篮子包含美元、欧元、人民币、日元和英镑五种货币，权重分别为41.73%、30.93%、10.92%、8.33%和8.09%，对应的货币数量分别为0.58252、0.38671、1.0174、11.900、0.085946。货币权重每五年调整一次。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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