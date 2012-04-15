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中国财经 | 2012年 4月 16日 星期一 06:55 BJT

IMF欢迎中国扩大人民币汇率波幅

路透华盛顿4月14日电---国际货币基金组织(IMF)对中国周六宣布扩大人民币兑美元日波幅限制表示欢迎,称此举将有助於中国经济再平衡.

"这是中国央行增加人民币汇率弹性的重要一步,我对此表示欢迎."IMF总裁拉加德在声明中称.

"这凸显了中国决心再平衡经济,使之转向国内消费,并允许市场力量在决定汇率水准方面发挥更大作用."(完)

--编译 王兴亚;审校 丁琦

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