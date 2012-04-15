IMF欢迎中国扩大人民币汇率波幅

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透华盛顿4月14日电---国际货币基金组织(IMF)对中国周六宣布扩大人民币兑美元日波幅限制表示欢迎,称此举将有助於中国经济再平衡.
"这是中国央行增加人民币汇率弹性的重要一步,我对此表示欢迎."IMF总裁拉加德在声明中称.
"这凸显了中国决心再平衡经济,使之转向国内消费,并允许市场力量在决定汇率水准方面发挥更大作用."(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
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路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。