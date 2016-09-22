IMF官员称人民币“入篮”后中国需持续提高汇率政策透明度

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透华盛顿9月21日 - 国际货币基金组织(IMF)战略、政策与检查部主任Siddarth Tiwari周三表示，人民币自10月1日起被纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子后，中国将需要持续提高汇率政策透明度。
人民币“入篮”后，将被IMF视为“可自由使用的货币”，用于向IMF成员国提供贷款以及还款。
10月1日后除人民币外，SDR篮子中还有美元、欧元、日圆与英镑。这五种货币在篮子中的权重在去年确定下来，将从9月30日开始生效，为期五年。
“在SDR货币篮子中纳入人民币，是中国与全球金融体系融合进程中的一个重要里程碑。此举是对中国不断改革努力的承认与强化，”Tiwari说。
人民币入篮后权重将为10.92%，美元保持41.73%不变，欧元、日圆和英镑权重都将下降。
Tiwari称，下一步预计中国当局会优化有关储备构成的报告情况，在两到三年内实现完全覆盖，并将与国际清算银行(BIS)合作，提高中国银行业统计数据的报告质量。
Tiwari还表示，人民币入篮意味着享有储备货币地位，同时中国政府也有责任在货币政策方面保持一致和协调的沟通。
“这些都是成为储备货币后要负起的责任，”Tiwari称。(完)
(编译 徐文焰王丽鑫；审校 戴素萍/郑茵)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。