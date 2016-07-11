IMF总裁拉加德提名中国人行副行长张涛担任IMF副总裁

路透华盛顿7月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，已提名中国人民银行副行长张涛担任IMF副总裁。若提名获得批准，将于8月22日起生效。

如果IMF执行董事会不反对，那么张涛将接替即将于7月25日卸任的朱民。朱民就职IMF之前，也曾担任中国人民银行副行长。

张涛在2015年任职中国银行副行长之前，曾担任过四年中国驻IMF执行董事。

张涛加入央行之前，曾在世界银行和亚洲开发银行陆续担任经济学家和高级经济学家。自2004年起任职于中国人民银行，历任人民银行研究局副局长、 国际司副司长、调查统计司司长、国际司司长兼港澳台事务办公室主任。

IMF另外三位副总裁包括来自美国的第一副总裁利普顿、来自日本的古泽满宏、以及拥有巴西和意大利双重国籍的格拉索。(完)