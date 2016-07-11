IMF总裁拉加德提名中国人行副行长张涛担任IMF副总裁

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿7月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，已提名中国人民银行副行长张涛担任IMF副总裁。若提名获得批准，将于8月22日起生效。
如果IMF执行董事会不反对，那么张涛将接替即将于7月25日卸任的朱民。朱民就职IMF之前，也曾担任中国人民银行副行长。
张涛在2015年任职中国银行副行长之前，曾担任过四年中国驻IMF执行董事。
张涛加入央行之前，曾在世界银行和亚洲开发银行陆续担任经济学家和高级经济学家。自2004年起任职于中国人民银行，历任人民银行研究局副局长、 国际司副司长、调查统计司司长、国际司司长兼港澳台事务办公室主任。
IMF另外三位副总裁包括来自美国的第一副总裁利普顿、来自日本的古泽满宏、以及拥有巴西和意大利双重国籍的格拉索。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。