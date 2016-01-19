焦点：IMF下调全球经济增长预估 因中国增长放缓

图为上海浦东金融区，一名女子在雾霾天气乘扶梯下行。 REUTERS/Aly Song

路透华盛顿1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济增长预估，这是在不到一年的时间内该组织第三次下调预估。中国公布的最新数据显示，2015年中国经济增长速度为25年来最慢。

IMF称下调预估的原因为中国贸易大幅放缓、疲弱的商品价格重创巴西等新兴市场。

该组织预计，2016年世界经济增长率为3.4%，2017年为3.6%，较去年10月的预估均下调了0.2个百分点。IMF认为，决策者应设法刺激短期需求。

IMF对《世界经济展望》进行更新，正值全球金融市场受中国经济放缓和油价崩跌的忧虑拖累动荡之际。中国周二发布的官方数据夯实了这一忧虑。

IMF维持此前对中国经济增长的预估，即2016和2017年分别成长6.3%和6.0%，表明今明两年增长率较2015年大幅下降。

中国发布2015年经济增长率为6.9%。中国这个世界第二大经济体在2015年经历了大规模资金外流、货币下跌和夏季股市崩跌。

在中国数据发布后，欧洲和亚洲股市上涨，美元上扬，因投资者预计中国政府将出台更多的举措刺激增长。

对中国政府经济政策的担忧被列在全球投资者2016年风险清单中的首位，此前中国股市和人民币的下跌引发了对中国经济可能正快速恶化的担忧。

该组织表示，中国需求放缓更趋严重，依然对全球经济增长构成风险，中国进出口弱于预期，严重拖累其他新兴市场和大宗商品出口国。

“与六个月前相比，我们认为中国的基本面没有很大变化，但市场确实因为当地一些他们很难解释的小事件而受到惊吓，”IMF经济顾问奥伯斯法尔德在视频声明中说。

**市场反应过度**

奥伯斯法尔德称，全球金融市场对油价下跌及中国经济大幅放缓的风险似乎反应过度。

他还称，中国清楚说明包括人民币在内的整体政策策略是很重要的。 “在震荡及避险环境中，市场对于相当小的一些证据，反应可能相当强烈，这可说是一点也不夸张，”奥伯斯法尔德在记者会中指出。

“油价给石油出口国带来压力...但油价下跌也利好全球消费者，并不是完全负面的，”他称。

IMF在报告中表示，市场不断巨震如果导致重大避险情绪以及新兴市场货币贬值，那么可能拖累经济增长放缓。IMF指出，其他风险包括美元进一步升值，以及地缘政治紧张情势升级。

美国投资银行摩根士丹利称，在最糟糕的情况下，今年全球经济陷入衰退的机率最高为20%。

主要风险包括美国和日本消费者需求低迷、因担心油价和大宗商品价格下挫造成的新兴市场疲弱以及中国资本外流等。

**美国经济增长加速前景趋黯**

IMF表示，美国经济增长加速前景趋黯，因强势美元打压制造业，而且油价下滑抑制能源投资。IMF现预计美国2016年和2017年经济增长率均为2.6%，较10月预估均下滑0.2个百分点。

在欧洲，油价下滑将帮助支撑欧洲民间消费，因此IMF将2016年欧元区经济增长率预估上调0.1个百分点至1.7%，但维持欧元区2017年经济增长预估不变。

IMF预计巴西经济2016年仍陷于衰退，萎缩3.5%，较前次预估下修2.5个百分点；并预计巴西经济2017年基本上不会增长，因其苦于应对中国需求下滑问题。

奥伯斯法尔德表示，IMF鼓励一些国家和地区比如日本和欧洲，仍实行扩张性货币政策。

“有财政空间的国家，无疑应该进行更多基础设施支出，”他补充说。(完)