IMF官员认为现在谈论中国危机还“为时尚早”

路透意大利里米尼8月22日 - 国际货币基金组织(IMF)财政事务部主任科塔雷利(Carlo Cottarelli)周六表示，中国经济放缓以及股市大幅下跌并不预示着危机，而是意味着中国“有必要”进行调整。

“近几年来货币政策一直非常偏向于宽松，调整是必要的，”他表示。

“现在说中国出现危机完全是为时尚早，”他在一次记者会上说。

他重申IMF预计中国经济今年料成长6.8%，低于2014年的7.4%增幅。

科塔雷利表示，IMF将在未来几个月与中国当局讨论后者让人民币贬值的决定。

关于希腊，他表示，IMF将在两三个月内决定是否参与最新救援行动。

IMF认为希腊的债务不可持续，提出将债务减免作为第三轮援助的条件。

“在(与债权人达成的)计划启动后，将在两三个月内评估债务的可持续性。然后IMF才能考虑是否要介入，”他说。(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)

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