IMF官员认为现在谈论中国危机还“为时尚早”

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透意大利里米尼8月22日 - 国际货币基金组织(IMF)财政事务部主任科塔雷利(Carlo Cottarelli)周六表示，中国经济放缓以及股市大幅下跌并不预示着危机，而是意味着中国“有必要”进行调整。
“近几年来货币政策一直非常偏向于宽松，调整是必要的，”他表示。
“现在说中国出现危机完全是为时尚早，”他在一次记者会上说。
他重申IMF预计中国经济今年料成长6.8%，低于2014年的7.4%增幅。
科塔雷利表示，IMF将在未来几个月与中国当局讨论后者让人民币贬值的决定。
关于希腊，他表示，IMF将在两三个月内决定是否参与最新救援行动。
IMF认为希腊的债务不可持续，提出将债务减免作为第三轮援助的条件。
“在(与债权人达成的)计划启动后，将在两三个月内评估债务的可持续性。然后IMF才能考虑是否要介入，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。