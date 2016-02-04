IMF总裁称中国可以避免硬着陆 但经济转型料产生广泛影响

路透华盛顿2月4日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，如果中国政府推进国企改革，坚持推动汇率政策市场化并进行充分沟通，那么是中国能够避免“硬着陆”的。

但拉加德表示，中国向更慢但更可持续的经济增长转型，将继续冲击全球石油和大宗商品出口国，增加对IMF和其他国际机构的融资需求。

她在一次网络媒体简报会上表示，IMF希望做好准备，通过新的、经过改善的融资工具来应对新兴市场难题。

“中国正在进行大规模的全面转型，我们认为中国并不会像数年来谈论的那样出现硬着陆，”拉加德表示。

但她指出，中国经济转型仍将面临一些困难，并带来市场波动。油价和金属价格可能会在低位持续一段时间。目前油价和金属价格已较2014年所及的最近高点跌去三分之二。

拉加德称，因此国际金融安全网“需要十分强大并且需要随时能用来面对任何环境”。

未来几个月IMF将努力改善现有的融资工具(例如信用额度和流动性安排)并推出新工具以应对各种局面。

当前包括秘鲁、尼日利亚、安哥拉和阿塞拜疆在内的多个石油和大宗商品出口国正在与世界银行磋商融资事宜，以应对不断扩大的预算赤字。

拉加德周四稍早在马里兰大学发表讲话时称，更强更大的金融安全网将降低许多新兴市场国家持有大规模外汇储备的必要性，从而释放出资金用于基础设施和教育投资。

拉加德称，发达经济体应当通过宽松的货币政策和基础建设支出等措施支持经济增长，而新兴经济体可通过增加非大宗商品收入以及增强汇率政策弹性来帮助经济增长。

她表示，新兴市场经济体可缓解财政压力的一个方面是，借低油价之机降低或取消燃油补贴，并以更有针对性的计划来帮助贫困人口。(完)