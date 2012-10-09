IMF首席经济学家称中印或巴西经济不会“硬着陆”

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估

路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。