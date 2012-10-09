IMF首席经济学家称中印或巴西经济不会“硬着陆”

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德称,认为中国、印度或巴西经济不会出现"硬着陆".
IMF首席经济学家表示,意大利、西班牙公债收益率下滑可能反映出市场假设这些国家将申请动用欧洲央行购债计划.
IMF官员称,中国已经对经济放缓做出适当应对,经济增长应该会逐步加速.
IMF官员并表示,不认为德国经济会出现衰退.(完)
编译/发稿 张若琪
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路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。