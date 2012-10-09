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国际财经 | 2012年 10月 9日 星期二 10:45 BJT

IMF首席经济学家称中印或巴西经济不会“硬着陆”

路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德称,认为中国、印度或巴西经济不会出现"硬着陆".

IMF首席经济学家表示,意大利、西班牙公债收益率下滑可能反映出市场假设这些国家将申请动用欧洲央行购债计划.

IMF官员称,中国已经对经济放缓做出适当应对,经济增长应该会逐步加速.

IMF官员并表示,不认为德国经济会出现衰退.(完)

编译/发稿 张若琪

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