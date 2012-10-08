IMF调降中国和印度经济增长预估

路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二称,中国今年的经济增速料放缓至7.8%,并警告道若欧元区危机恶化和美国未能避免"财政悬崖",亚洲新兴经济体将面临风险.

不过IMF表示,若有必要一些亚洲国家还是有财政上的空间来支持经济,并重申一个一贯的看法,即包括中国在内的一些亚洲国家其汇率要弱於乐见的水准.

IMF大幅下调对印度的增长率预估,预测从近期到中期来看整个亚洲的增长都缺少活力,并提醒道中国投资热潮出现的任何降温都将会加大地区和德国制造商的牵绊.

IMF在其半年度的世界经济展望中称:"近期的经济增长前景面临下滑风险."

IMF预测全球第二大经济体--中国今年的经济增速将放缓至7.8%,明年将成长8.2%,6月和7月的降息带来提振.北京当局今年的经济增长目标为7.5%.

7月,IMF曾预期中国今明两年的经济增速将分别在8%和8.5%.

"短期来看,欧元区危机进一步升级和美国未能解决财政悬崖问题,将是面临的主要外部风险."IMF表示.

欧洲和美国是中国出口商品的两大买家.中国出口目前处於单位数增长,为三年来最弱水平,因为西方购物者紧缩开支.

IMF称,亚洲所面临的经济阻力可能加剧.如果美国国会不能在年末最後期限前避免自动增税和大砍联邦支出的"财政悬崖",美国经济可能就会滑向衰退.

在这种情况下,IMF称,如有必要,中国、韩国和东南亚新兴国家均有放松财政政策及支撑经济增长的空间.

**下调印度经济成长预估**

IMF称,亚洲第三大经济体--印度的经济今年料成长4.9%,7月时的预估为增长6.1%.该机构还预测到,明年印度经济料成长6%,之前的预估为增长6.5%.

IMF称下调预估的原因包括,官僚作风、企业信心下滑、经常帐赤字上升及卢比贬值.

IMF称,与亚洲其他国家通胀率料下滑所不同的是,印度的物价压力仍很高."货币政策应按兵不动,直至实现通胀率持续下滑."

对中国和印度经济成长双双放缓的预期,促使IMF将今年亚洲发展中经济体的增长率预估从7月时的7.1%下调至6.7%,亦将明年的增长率预估从7.5%下调至7.2%.

此外,IMF亦敦促亚洲国家谨防国内失衡,因为这会扼杀本地消费,而且会阻碍全球经济的再平衡.

IMF称五个国家--中国、韩国、马来西亚、新加坡和泰国贸易顺差过强而汇率过弱.(完)

--编译 孙茉莉/兰秀娟;审校 程琳

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