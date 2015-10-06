中国能够控制经济放缓 但需加强政策沟通--IMF

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透利马10月5日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，中国有能力控制经济放缓，但需要更加有效地沟通政策，并需防范潜在的溢出效应。
IMF在一份报告中说，继人民币在8月贬值约3%后，IMF认为人民币汇率将与“中期”基本面相符。IMF本周开始在秘鲁召开年会。
人民币在8月11日贬值近2%，此举出乎全球市场意料，引发了对全球货币战的担忧。
IMF说，中国需要扩大市场的力量，才能恢复可持续增长，并实施有效的治理。
“这尤其需要国有和民营企业强化预算约束，以及继续增强金融监管框架，”IMF称。
IMF推测，中国经济成长每放缓1个百分点，可换算成其他亚洲国家下滑0.3个百分点，不过其指称中国经济放缓的影响可能因近几个月金融市场的跌势而加剧。
中国股市夏季挫跌，以及人民币意外贬值，在全球金融市场引发喧然大波，并让人担心中国决策者有无能力带领经济走过荆棘。
“大宗商品价格下跌及美联储升息前景等中国国外的因素，造成溢出效应有所放大，这可能让亚洲邻国面临下行压力，”该报导称。
中国央行副总裁上周表示，中国在寻求加快人民币自由交易过程的同时，也计划抑制汇市的投机活动。
中国央行副行长易纲近期在《中国金融》杂志社撰文称，中国将进一步开放资本市场并发展汇市,因其努力实现人民币资本帐可兑换的目标。(完)
(编译 汪红英/戴素萍 审校 张荻/王洋)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。