中国能够控制经济放缓 但需加强政策沟通--IMF

路透利马10月5日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，中国有能力控制经济放缓，但需要更加有效地沟通政策，并需防范潜在的溢出效应。

IMF在一份报告中说，继人民币在8月贬值约3%后，IMF认为人民币汇率将与“中期”基本面相符。IMF本周开始在秘鲁召开年会。

人民币在8月11日贬值近2%，此举出乎全球市场意料，引发了对全球货币战的担忧。

IMF说，中国需要扩大市场的力量，才能恢复可持续增长，并实施有效的治理。

“这尤其需要国有和民营企业强化预算约束，以及继续增强金融监管框架，”IMF称。

IMF推测，中国经济成长每放缓1个百分点，可换算成其他亚洲国家下滑0.3个百分点，不过其指称中国经济放缓的影响可能因近几个月金融市场的跌势而加剧。

中国股市夏季挫跌，以及人民币意外贬值，在全球金融市场引发喧然大波，并让人担心中国决策者有无能力带领经济走过荆棘。

“大宗商品价格下跌及美联储升息前景等中国国外的因素，造成溢出效应有所放大，这可能让亚洲邻国面临下行压力，”该报导称。

中国央行副总裁上周表示，中国在寻求加快人民币自由交易过程的同时，也计划抑制汇市的投机活动。

中国央行副行长易纲近期在《中国金融》杂志社撰文称，中国将进一步开放资本市场并发展汇市,因其努力实现人民币资本帐可兑换的目标。(完)