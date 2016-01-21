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中国财经 | 2016年 1月 21日 星期四 17:07 BJT

达沃斯论坛：IMF总裁拉加德称中国应与金融市场进行更好的沟通

路透北京1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四称，中国应当与金融市场进行更好的沟通。

拉加德是在达沃斯举行的世界经济论坛上发表这一讲话的。

拉加德称，中国“正在经历一系列转变”。

“沟通上存在问题，市场并不喜欢，”她称。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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