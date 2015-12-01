焦点：IMF决策者认为中国有必要进一步推进经济改革

路透华盛顿12月1日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，该组织的决策人士强调，中国有必要进一步推进经济改革，人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子将在操作方面遇到一定挑战。

基金组织执行董事会周一同意将人民币作为第五种货币，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，这是中国争取作为一个全球性经济体而获得承认的努力取得的一项胜利。

“他们承认还有一些操作方面的挑战，但其影响预计会由于一些因素而得到缓和，这些因素包括基金组织成员国以及SDR使用者能够毫无障碍地进入在岸和离岸市场，”IMF在一份声明中说。这份声明对执董会周一的决定进行了概括。

“执董会强调，中国继续和深化近期的改革，并解决一切可能在执行中出现的问题，这是非常重要的。”

IMF人士指出境内和境外人民币汇率之间的差距，并警告称未来这种差异可能给IMF成员构成挑战，一旦人民币入篮的决定生效，他们可能收到部分以人民币发放的贷款。

中国还必须确保，其他成员国可以将人民币自由兑换为其他货币。

“正在实施的促进在岸与离岸市场的进一步整合的改革举措，应可逐渐降低二者间价差突然扩大的风险，不过最近的情形突出表明，仍存在改革遇挫的可能，”IMF人士在为执委会准备的报告中指出。

最终决定关键在于外界对人民币“可自由使用程度”的认可，也就是被广泛用于国际支付并可在外汇市场自由交易。

报告中表示，一项调查结果显示IMF成员国2014年持有700亿美元人民币计价资产，在官方外国资产持有总额中占1.1%。

报告称，数据显示人民币在六个地区交易中心的日均成交额约为2,500亿美元，排在其他四个SDR货币之后，也不及澳元、加元和瑞郎。

截至4月的数据将显示，伦敦成交额两年内增加了80%，加拿大成交额增加逾400%。美洲仅有两个人民币清算结算中心，其中一个在加拿大。

纽约交易量太小，不值得单列。前纽约市长彭博担任美国人民币清算工作组组长，推动建立美国的人民币交易和清算中心。

报告称，2015年上半年，人民币在跨境支付中占1.1%，在国际债券发行中占1.0%，在国际银行债务中约占1.8%左右。(完)