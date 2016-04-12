中国经济转型将给全球贸易造成沉重负担--IMF

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，中国经济放缓的程度或许没有最初担心的那么严重，但该国经济从投资导向型增长模式进行“重大”转型，仍将对全球贸易产生强烈影响。
该组织援引中国政府近期的政策刺激举措，作为小幅调高中国经济增长预期的依据，但同时还调降对全球整体经济前景的预估。
目前IMF预估中国经济今明两年分别成长6.5%和6.2%，均较1月时的预估值高出0.2个百分点。
但这样的预估仍然低于2015年取得的6.9%成长幅度，而2015年本身已经是25年来的最差表现。
中国将于本周稍晚公布的国内生产总值(GDP)数据料显示，第一季GDP较上年同期增速降至6.7%，但金融市场对于中国政府公布的数据经常心存怀疑。
“中国以购买力平价而言，已经是全球最大的经济体，目前该国正在经历一场重大而复杂的转型，转向以消费和服务为基础的更可持续的成长道路，”IMF在其全球经济展望报告的序言中说。
“最终，这种过程将惠及中国乃至全世界，”IMF表示。本周IMF和世界银行春季会议将在华盛顿举行。
“不过鉴于中国在全球贸易中的重要地位，这个过程中所遭遇的震荡可能会产生明显的溢出效应。”
中国占到全球贸易的十分之一，并且是全球100多个国家的前十大贸易伙伴。关键是，中国是基础设施、住房等建设项目投资的最大单一支出国，占全球投资的四分之一。
中国建设投资热潮的降温对其它国家的出口造成打击。IMF估计中国GDP增速每下降一个百分点，G20的整体增速就会下降0.25个百分点。
“甚至那些与中国直接贸易关联较少的国家也会受到影响，因为中国经济放缓会对大宗商品、产成品乃至全球信心和风险偏好构成影响，”IMF说。
IMF列出了一个改革建议清单，包括加强市场力量、扩大社会安全网，控制国有企业等。
“如果中国增长模式再平衡能得到很好的管理，它最终将提振全球经济增长并减少尾部风险，”IMF总结道。(完)
(编译 郑茵/王洋; 审校 王兴亚/王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。