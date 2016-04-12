中国经济转型将给全球贸易造成沉重负担--IMF

路透悉尼4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，中国经济放缓的程度或许没有最初担心的那么严重，但该国经济从投资导向型增长模式进行“重大”转型，仍将对全球贸易产生强烈影响。

该组织援引中国政府近期的政策刺激举措，作为小幅调高中国经济增长预期的依据，但同时还调降对全球整体经济前景的预估。

目前IMF预估中国经济今明两年分别成长6.5%和6.2%，均较1月时的预估值高出0.2个百分点。

但这样的预估仍然低于2015年取得的6.9%成长幅度，而2015年本身已经是25年来的最差表现。

中国将于本周稍晚公布的国内生产总值(GDP)数据料显示，第一季GDP较上年同期增速降至6.7%，但金融市场对于中国政府公布的数据经常心存怀疑。

“中国以购买力平价而言，已经是全球最大的经济体，目前该国正在经历一场重大而复杂的转型，转向以消费和服务为基础的更可持续的成长道路，”IMF在其全球经济展望报告的序言中说。

“最终，这种过程将惠及中国乃至全世界，”IMF表示。本周IMF和世界银行春季会议将在华盛顿举行。

“不过鉴于中国在全球贸易中的重要地位，这个过程中所遭遇的震荡可能会产生明显的溢出效应。”

中国占到全球贸易的十分之一，并且是全球100多个国家的前十大贸易伙伴。关键是，中国是基础设施、住房等建设项目投资的最大单一支出国，占全球投资的四分之一。

中国建设投资热潮的降温对其它国家的出口造成打击。IMF估计中国GDP增速每下降一个百分点，G20的整体增速就会下降0.25个百分点。

“甚至那些与中国直接贸易关联较少的国家也会受到影响，因为中国经济放缓会对大宗商品、产成品乃至全球信心和风险偏好构成影响，”IMF说。

IMF列出了一个改革建议清单，包括加强市场力量、扩大社会安全网，控制国有企业等。

“如果中国增长模式再平衡能得到很好的管理，它最终将提振全球经济增长并减少尾部风险，”IMF总结道。(完)