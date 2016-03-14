IMF总裁支持各国在改革的同时实施非常规货币政策

拉加德此番表态的前一天，印度央行总裁拉詹周六呼吁全球央行采取一项机制来评估央行行动的广泛影响，包括目前正在采用的非常规货币政策。

“在通胀还很低、且同时在实施其他财政举措和结构性改革的国家，应当继续实施非常规货币政策，”拉加德在新德里IMF会议上对记者说。(完)