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国际财经 | 2016年 3月 14日 星期一 08:22 BJT

IMF总裁支持各国在改革的同时实施非常规货币政策

路透新德里3月13日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称，如果同时进行结构性改革且通胀维持低位，各国应当继续实施非常规的货币政策。

拉加德此番表态的前一天，印度央行总裁拉詹周六呼吁全球央行采取一项机制来评估央行行动的广泛影响，包括目前正在采用的非常规货币政策。

“在通胀还很低、且同时在实施其他财政举措和结构性改革的国家，应当继续实施非常规货币政策，”拉加德在新德里IMF会议上对记者说。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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