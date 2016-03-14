IMF总裁支持各国在改革的同时实施非常规货币政策

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透新德里3月13日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称，如果同时进行结构性改革且通胀维持低位，各国应当继续实施非常规的货币政策。
拉加德此番表态的前一天，印度央行总裁拉詹周六呼吁全球央行采取一项机制来评估央行行动的广泛影响，包括目前正在采用的非常规货币政策。
“在通胀还很低、且同时在实施其他财政举措和结构性改革的国家，应当继续实施非常规货币政策，”拉加德在新德里IMF会议上对记者说。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。