IMF总裁呼吁亚洲国家采取货币和财政政策 刺激经济增长

路透新德里3月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六敦促亚洲国家实施有利于经济增长的货币和财政政策，以应对全球经济脆弱带来的挑战。

此时正值全球各国决策者面对生产率放缓和沉重债务，都苦于刺激经济之际。欧洲和日本央行已实施负利率来刺激消费者需求和推升过低的通胀。但该策略加剧了金融市场的波动，引发对货币竞争性贬值的担忧。

国际货币基金组织(IMF)金融顾问比尼亚尔斯(Jose Vinals)本周称，该组织可能在未来数周内进一步调降全球成长预估，称决策官员们必须提出全面性措施来强化各国经济。

“亚洲应作出什么回应呢？…可以说结构性改革对于提升竞争力、促进经济增长和就业都是关键，”拉加德在新德里参加IMF参与主办的一次会议上表示。

IMF在1月时预计2016年和2017年全球经济分别增长3.4%和3.6%，较10月时的预估均下修0.2个百分点。

这是不到一年内第三次调降预估，主要因中国经济放缓。

拉加德称，中国应改善信贷配置，降低对举债推动的投资的依赖，使经济实现再平衡。(完)