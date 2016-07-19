IMF总裁称小国失去代理银行关系或造成“系统性”破坏

路透华盛顿/纽约7月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，主要银行设法限制风险会导致发展中国家代理银行关系的丧失，这或将使小型经济体被边缘化，并使他们的金融体系遭到“系统性”破坏。

拉加德在纽约联储讲话时称，主要金融中心的国家和较小国家的监管机构都需更多作为，以帮助银行保持这方面的关系。

“我担心那些有着较小金融体系的小国都情况不妙，”她说道。“事实上，他们有被进一步边缘化的风险。”

拉加德称，这种情况已在一些加勒比国家出现。截至5月，至少已有五个国家的16家银行失去了他们的全部或部分代理银行关系。

拉加德称，这些国家尤为脆弱，通常依赖于海外劳工的汇款，而且在最佳情况下也只能获得最低限度的金融服务。

“即使这种情况的全球性影响尚不明显，但若不加以解决，则可能变为具有系统性的影响，”她说。(完)