腐败导致全球经济每年损失数万亿美元 且造成更严重间接损失-IMF

路透华盛顿5月11日 （记者 David Lawder） - 国际货币基金组织（IMF）周三称，公共部门的腐败每年通过贿赂等形式，给全球经济造成1.5-2万亿美元的损失；腐败还导致经济增长受阻、税收减少和持久的贫穷。

IMF新发布的研究报告称，反腐对实现宏观经济稳定至关重要。实现宏观经济稳定是IMF的核心职责之一。

IMF称，反腐策略需要透明度、清晰的法律框架、可靠的诉讼威慑以及解除经济管制的有力行动。

“腐败造成的直接经济损失广为人知，但其造成的间接损失可能甚至更大、更具破坏性。”IMF总裁拉加德在报告中附文写道。

“腐败亦对社会产生更广泛的腐蚀性影响。腐败破坏了对政府的信任并腐蚀普通公民的道德标准。”拉加德写道。

该报告题为《腐败：损失与缓解策略》（Corruption: Costs and Mitigating Strategies）。

该报告从世界银行2005年的研究进行推断，估计目前全球每年约2%的GDP被用于支付贿赂。但报告称，腐败造成的间接损失更高：腐败纵容逃税、减少纳税积极性，政府收入因此减少，并导致可用于基础设施、卫生和教育的公共投资资金减少。

报告称，各国需要加强反腐法律和诉讼力度，但亦称减少政府管制可降低行贿机会，并为企业提供更多增长机会。

“只要主管官员在批准经济活动时享有自由裁量权，这种自由裁量权就有遭滥用的风险。”拉加德写道。（完）