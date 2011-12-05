IMF在应对欧债危机中扮演幕後角色--拉加德

路透圣保罗12月2日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五说,IMF在协助解决欧债危机中扮演着幕後角色,不过IMF已随时准备好扩大对受困欧洲经济体的信贷,如果IMF接获此类要求的话.

拉加德正在访问拉丁美洲,以寻求更多经济合作来应对全球金融动荡,她在最後一站巴西呼吁欧洲应迅速行动,对欧债危机和财政窘境达成"共同和全面的"解决方案.

她说,否则欧洲将可能像拉丁美洲在1980年代一样陷入"失落的十年".当时从巴西到墨西哥的一连串债务违约把拉美地区拖入经济成长停滞状态.

拉加德在巴西Globo News电视台周六播出的节目中,呼吁欧洲以"财政整固及结构性改革"来处理此次的危机.

"我们需要的是可赖以维系且坚定、不可逆的财政整固,"她表示.

在被问及为何IMF目前不采取更多行动来缓解欧洲动荡,例如透过对意大利、西班牙等债务沉重国家扩大紧急信用额度.拉加德说,如果有接到这类要求的话,IMF已经准备就绪.

"就我所知,目前还没有这样的请求,"她说.

拉加德并未回应有关IMF已经开始和意大利讨论金援的报导.

她说,几乎没有人事先料想到欧洲危机的严重性,而IMF"肯定"将因欧债危机而降低其对全球成长的看法.

"经济周期是一回事,经济危机则是另一回事."

拉加德说,这次危机提升了新兴经济体在全球舞台的角色,但也可能促使某些经济体采取保护主义措施.(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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