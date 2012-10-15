未来六个月是各国治理经济危机的关键期--IMF副总裁

路透东京10月14日电---国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周日表示,周末举行的全球财长会议,对於欧洲、美国和新兴国家在全球经济出现深度衰退之际应以何种方式应对,有了更为清晰的共识.

IMF副总裁Nemat "Minouche" Shafik对路透表示,未来六个月是各国政府采取行动的关键期.

"目前的挑战是政策的贯彻."Shafik在一次访谈中称."欧洲、美国和新兴市场都面临相同挑战."

IMF和世界银行的会议提出了一项明确警告,即全球经济正在不确定性的重压下日益放缓.

追根溯源,这种不确定性缘自于欧洲央行(ECB)公债购买计划的行动有多快;以及美国能否克服政治分歧,避免明年初的"财政悬崖".

未来的12个月亦充斥着与政治相关的问题,其答案将决定危机解决的承诺是否能得以维持.

德国明年即将举行大选,美国总统选举和中国10年一次的政府换届也仅有数周之遥.欧洲议会选举则将在2014年6月进行.

"每个国家在某个时候都会出现政治机会窗口."Shafik说,"因为我们知道应该做什麽,所以当政治机会窗口开启时,决策者需要迅速通过该窗口,准备好这些必要举措."

目前各国对彼此的能力局限和每个国家需要采取的政策举措有了更清楚的认识.

"对於解决欧元区问题需要做什麽,各国已经有了一致看法.美国需要做什麽也已经很清楚."

"新兴市场的情况更加复杂一些,因为中国要做的和巴西或者印度要做的并不相同."她说.

Shafik指出,IMF要发挥关键作用,确保各国履行承诺.IMF已经为成员国和该组织本身拟定一份未来六个月待完成政策清单.

"对我们来说,各方应共同担负起责任."她表示.(完)

--编译 洪曦/徐文焰;审校 孙茉莉

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