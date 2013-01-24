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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 24日 星期四 10:49 BJT

IMF首席经济学家称“货币战争”说法太夸张

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周三淡化关于发达经济体实施宽松货币政策或引发“货币战争”的担忧，称未曾有大量资金涌入新兴国家。图为布兰查德。路透
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