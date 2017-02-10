IMF发言人称没有看到货币战迫近的确凿证据

路透华盛顿2月9日 - 国际货币基金组织(IMF)发言人Gerry Rice周四称，该组织没有看到货币战迫近的确凿证据，但希望二十国集团(G20)国家今年重申对自由公平贸易的承诺。

“我没有看到证据显示，有政策决定会导致我们提出正在走向货币战的看法。因此，我认为这种判断还为时过早，”Rice在例行新闻发布会上回应一个问题时称。

美国总统特朗普针对贸易问题发表对抗性言论，并暗示美元被高估，使得全球经济合作的努力复杂化。

路透先前的报导称，G20轮值主席国--德国打算在3月于巴登-巴登召开G20财长和央行行长会议时，推动G20重申促进自由贸易的承诺，抵制货币战并应对气候变化。

当被问及IMF是否会支持G20的这些努力时，Rice表示自由公平贸易是IMF的“宗旨”。

“我们认为，自由公平贸易...落实好，对各方都有利，这是世界繁荣的重要因素之一。我们希望这些政策得到推行。”(完)