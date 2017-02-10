IMF发言人称没有看到货币战迫近的确凿证据

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透华盛顿2月9日 - 国际货币基金组织(IMF)发言人Gerry Rice周四称，该组织没有看到货币战迫近的确凿证据，但希望二十国集团(G20)国家今年重申对自由公平贸易的承诺。
“我没有看到证据显示，有政策决定会导致我们提出正在走向货币战的看法。因此，我认为这种判断还为时过早，”Rice在例行新闻发布会上回应一个问题时称。
美国总统特朗普针对贸易问题发表对抗性言论，并暗示美元被高估，使得全球经济合作的努力复杂化。
路透先前的报导称，G20轮值主席国--德国打算在3月于巴登-巴登召开G20财长和央行行长会议时，推动G20重申促进自由贸易的承诺，抵制货币战并应对气候变化。
当被问及IMF是否会支持G20的这些努力时，Rice表示自由公平贸易是IMF的“宗旨”。
“我们认为，自由公平贸易...落实好，对各方都有利，这是世界繁荣的重要因素之一。我们希望这些政策得到推行。”(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)