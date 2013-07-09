IMF调降全球经济成长预估

2012年10月10日，在日本东京拍摄到的国际货币基金组织的标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* IMF预估今年经济成长率料为3.1%，明年料为3.8%

* 新兴经济体成长减速以及欧洲衰退构成压力

* IMF下修对美国成长预估，但上调日本及英国成长预估

路透7月10日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调降全球成长预估，因新兴经济体成长放缓及欧洲陷于衰退。这已是IMF自去年初以来第五度调降成长预估。

IMF并在年中经济报告中警告称，如果美国缩减大规模货币刺激政策而引发资本逆向流动，并抑制了发展中国家的成长，那么全球经济成长可能会进一步放缓。

IMF调降其2013年全球经济成长预估至3.1%，和去年的成长率持平，但低于IMF在4月时所预估的3.3%。IMF并把2014年成长率预估值从先前的4%降至3.8%。

IMF起初预估全球经济今年将扩张4.1%，但从2012年4月开始，IMF在每次发布重大报告时屡屡调降2013年成长预估，这是全球经济走出金融危机的复苏之路意外颠簸的迹象之一。

IMF在最新版全球经济前景报告中指出，其低估了欧洲经济衰退的程度，原本也没想到美国会推行阻碍经济成长的减支计划。

在这份题为“成长之痛”的展望中，曾被认为是全球经济复苏引擎的新兴市场实际上却加剧了整体低迷的情况。IMF将发展中国家2013年经济成长预估调降至5%，包括下调金砖国家中国、巴西、俄罗斯、印度和南非的成长预估。

IMF表示，随着中国经济向消费型成长模式转变，中国经济减速尤其是重大风险。由于中国是全球最大的能源消耗国之一，其经济减速可能损及到大宗商品出口国。

“经过数年的强劲增长，金砖国家开始进入减速期，”IMF首席经济学家布兰查德指出。他说，尽管新兴国家经济成长放缓，但通胀并未随之下降，表明这些国家增长潜能已经接近极致。

“这说明了重要的一点：新兴市场国家经济成长仍将维持在高位，但或许远低于危机前的水准。”

IMF表示，“目前新兴市场经济体更长时间内增长放缓的风险已经上升，因本国经济容量限制、信贷增长放缓和外部环境疲弱等影响持续。”

IMF并称，近期金融市场波动，是对新兴国家增长放缓和美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减买债计划存在不确定性的暂时反应。

布兰查德称，“但没有人能排除今后不会出现进一步的应激反应。”

IMF预计，欧元区今年仍将处于衰退，经济今年料萎缩0.6%，明年略有复苏，增长率仅有不到1%。

国际货币基金组织(IMF)周一称，欧元区需采取协同行动恢复经济成长。IMF在这份措词强烈的声明中指出，欧元区有必要矫正银行资产负债表，推进银行联盟并支撑需求。

IMF还将今年美国经济成长率预估调降至1.7%，不及美国白宫周一的预期那么乐观，因政府大举减支举措带来持续影响。

不过其提高对日本的成长预估。IMF目前预计，在货币刺激举措的激励下，日本今年经济将成长2%，此前预估为成长1.6%。日本的货币刺激举措提振了信心和民间需求。

但IMF指出，日本新的经济策略也给全球带来风险，因为如果日本不进行结构性改革，投资者可能失去信心。

IFM还将英国今年经济成长预估由此前的0.7%上调至0.9%，不过其也表示，仍担心英国疲弱的经济复苏。(完)

(编译 李婷仪/张荻/李爽 审校 张明钧/于春红)

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