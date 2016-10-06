焦点：IMF官员淡化德银危机临近风险 称德国与欧洲当局在确保稳定

路透华盛顿10月5日 - 国际货币基金组织(IMF)官员周三寻求淡化德意志银行(DBKGn.DE)危机临近的风险，表示相信德国和欧洲当局在努力确保稳定。

IMF和世界银行开始在华盛顿召开年度会议之际，对这家德国最大银行体质是否健康的担忧日益凸显，一次有关全球金融稳定性风险的记者会被与此相关的问题所主导。

IMF市场与资本市场部门副主管Peter Dattels表示，德意志银行具有系统重要性，需要修改其过时的业务模式，这种模式导致其在利率极低甚至负利率时期获利微薄。

“一些银行需要继续调整，以使投资者相信其业务模式可行，其中就包括德意志银行；而且该行解决了诉讼带来的运营风险问题，”Dattels对记者表示。

他补充道，“我们相信德国和欧洲当局在监控事态进展，并努力确保金融体系保持韧性。”

一些IMF官员匿名表示，尽管该机构担心德意志银行的问题，但他们不希望通过具体的批评进一步扰乱市场。

IMF发布的最新全球金融稳定报告警告称，欧洲的银行需要采取“紧急且全面的行动”，以解决遗留的不良贷款和业务模式效率低的问题，这些问题让他们难以获得足够获利以持续生存并支持经济增长。

德意志银行的股价在过去几天反弹，因有报导称该行或许能通过协商让美方降低罚款金额，而且客户和业界对手发表了支持性的声明。[nL3S1CA3PF]

德意志银行执行长克莱恩及德国财长朔伊布勒将赴华盛顿参会。国际金融协会(IIF)在此期间也将召开会议。

目前尚不清楚朔伊布勒是否计划同美国监管当局及美国财政部就德意志银行的问题进行磋商。

彼得森国际经济研究所的资深研究员Jacob Funk Kierkegaard称，在2017年德国大选临近之际，朔伊布勒代表德意志银行试图进行干预，会有“政治风险”。

“他们也可能听之任之，我觉得他们不大可能抢先消耗政治资本，”Kierkegaard说。

**长期低利率时代**

Dattels表示，IMF官员在会议中所传达出的讯息是低利率和负利率的时代可能会持续“很久、很久”，欧洲银行业者必须就此做出相应调整。

“不能再容忍毫无效率，”他说。“我们不能再坐等景气复苏，我们现在就得努力，透过放贷让系统处于可持续支持经济复苏的状态，并且维持住经济韧性。”

Dattels说，欧洲银行业仍然在承担上次金融危机所遗留的约9,000亿欧元坏帐，并称许多银行开设太多分行但吸纳太少存款，成本远高于美国同业。就算欧洲周期性复苏加快，许多银行获利仍将太低，很难重回稳健状态并处置问题资产。

IMF在其金融稳定报告中建议，欧洲监管当局和决策者应加强债务清理制度，允许银行加速止赎旧有不良贷款；此外，体质较差的银行需要整并入其他优质银行，成本也必须削减。

若采取这些措施，配合无需大幅调高资本要求就可改善信心的监管规定调整，将可帮助欧洲银行业获利能力每年提升400亿美元。这些情况加上周期性复苏，那么被视为“健康”的欧资银行占比可望从去年的17%增至72%。(完)