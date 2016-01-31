IMF调整大型救援计划的债务可持续性规则

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿1月29日 - 国际货币基金组织(IMF)周五称，可以继续对偿债能力有问题的国家提供大型救援贷款，但修改了对此类救援的规则。
IMF上周结束了2010年对贷款规则的豁免，这项豁免允许其向希腊、爱尔兰和葡萄牙提供大规模救援贷款，帮助缓解了欧洲主权债务危机。
IMF在记者会上称，如果债务达不到“高度”可持续的国家仍有民间信贷来源，且贷款条款让他们的财政状况可以稳步改善，那么可以向这些国家提供较大规模贷款。
这样做的目的是让债务国更快的自食其力，同时提高贷款计划的信心。
这些调整让IMF仍可处理像2010年希腊发生的那种债务危机。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。