IMF调整大型救援计划的债务可持续性规则

路透华盛顿1月29日 - 国际货币基金组织(IMF)周五称，可以继续对偿债能力有问题的国家提供大型救援贷款，但修改了对此类救援的规则。

IMF上周结束了2010年对贷款规则的豁免，这项豁免允许其向希腊、爱尔兰和葡萄牙提供大规模救援贷款，帮助缓解了欧洲主权债务危机。

IMF在记者会上称，如果债务达不到“高度”可持续的国家仍有民间信贷来源，且贷款条款让他们的财政状况可以稳步改善，那么可以向这些国家提供较大规模贷款。

这样做的目的是让债务国更快的自食其力，同时提高贷款计划的信心。

这些调整让IMF仍可处理像2010年希腊发生的那种债务危机。(完)