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国际财经 | 2012年 5月 4日 星期五 10:20 BJT

IMF称美日债务问题较欧元区更严重

路透巴黎5月3日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周四接受法国《回声报》(Les Echos)采访时称，美国和日本的债务水平和欧元区一样糟，甚或更糟，各国应致力於将债务对国内生产总值(GDP)比率控制在40%以下。

布兰查德表示：“危机告诉我们，负债对GDP比率很快就可以从60%升至100%。欧元区是这样，但并非仅此一家。美国和日本在这方面情况一样糟，甚至更糟。”

他认为，长期而言，各国应将债务对GDP比率控制在40%，眼下则应重点关注60%这个关卡。在理想情况下，各国应努力削减长期支出，短期通过逐步提高退休年龄等措施控制需求。（完）编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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