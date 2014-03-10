IMF首席经济学家预计存在通缩风险 尤其是欧元区-报道

路透柏林3月10日 -德国商报周二将出版的一篇文章报道，国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德预计，存在通缩风险，尤其是欧元区。

欧元区当前的通胀率在0.8%，远低于欧洲央行设定的略低于2%的目标。上周，欧洲央行总裁德拉吉表示，通胀处在目前低位的时间越长，回升至目标的难度就越大。

布兰查德指出，西班牙和葡萄牙等国的通缩是一把双刃剑：“一方面肯定能提振这些国家的竞争力，扶助出口，但另一方面，将推高实际利率，和债券的实际价值，因此会降低内需。”

他表示，存在第二种效应大于第一种效应的风险，这将导致经济产出减少，并引发未来的通缩。

布兰查德还呼吁各国央行抗击金融市场泡沫。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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