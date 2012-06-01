IMF否认正考虑制定救助西班牙应急计划的报导

路透华盛顿5月31日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,并未收到西班牙要求其提供金融支持的请求,并称她与西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria的会面"富有成果".

在会面结束後,拉加德否认了有关IMF正考虑制定救助西班牙的应急计划的媒体报导.

"没有这种计划,我们未接到这种请求,而且未做任何与金援相关的工作."拉加德在一份声明中说.

IMF一发言人稍早表示,IMF工作组6月4日将访问西班牙,同西班牙当局就该国经济形势进行例行磋商.

道琼斯引述未署名官员报导称,IMF与西班牙在商讨关於提供救助贷款的紧急计划.该报导致使美国股市.SPX大幅削减跌幅.

IMF回应该报导称,其总是在评估所有成员国的不同情况,并重申IMF未与西班牙讨论金融援助.

西班牙经济部一名消息人士表示,该国政府并不知晓IMF的应急举措.

"西班牙政府并不知道也未被通知IMF采取的关於西班牙的举措."该消息人士称.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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